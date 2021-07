ILFU interdisciplinaire verhalenwedstrijd zoekt inzendingen

Wat is jouw verhaal? Vertel het op jouw manier, doe mee aan de ILFU Verhalenwedstrijd 2021 en maak kans op €5.000 en een groot podium! De ILFU Verhalenwedstrijd is de eerste interdisciplinaire verhalenwedstrijd van Nederland, georganiseerd vanuit de overtuiging dat goede verhalen in alle denkbare vormen verteld kunnen worden. Het thema is dit jaar Wat ertoe doet.

De competitie staat open voor verhalen in alle mogelijke vormen. Proza, film, poëzie, fotografie, non-fictie, columns, strips, spoken word, muziek, performance, hoorspelen, theater, vlogs, Instastories en TikTok-filmpjes zijn allemaal welkom.

De enige voorwaarde is dat het verhaal is geïnspireerd op het thema ‘Wat ertoe doet’ en niet langer is dan drie minuten audio/video, of 1000 woorden in geval van een tekst.

Je kunt je verhaal tot en met 5 september 2021 inzenden.

Lees meer: verhalenwedstrijd.ilfu.com

Foto: POPgroningen