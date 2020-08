In Groningen is een AED soms te ver weg

Volgens de Hartstichting worden er jaarlijks 17.000 mensen in Nederland (buiten het ziekenhuis) getroffen door een hartstilstand. In Groningen ligt dat aantal op gemiddeld 350 personen per jaar. Maar de kans op overleving is door de jaren heen gelukkig behoorlijk gestegen. Momenteel is de overlevingskans van een hartaanval 23 procent en dat komt vooral doordat omstanders tegenwoordig vaak al met reanimeren beginnen voordat de ambulance arriveert en de beschikbaarheid van Automatische Externe Defibrillators (AED’s) in de buurt.

Wat is een AED?

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Het levensreddende apparaat hangt op verschillende plekken in de openbare ruimte en mag door iedereen worden gebruikt. Wel raadt de Hartstichting aan om een reanimatiecursus te volgen. In Groningen regelt Stichting Groningen Hartveilig dat vrijwilligers in de hele provincie worden getraind in het bedienen van een AED.

Groningen telt op het moment 714 geregistreerde AED’s, maar dat zijn er volgens de Hartstichting nog niet genoeg. Gelukkig spoort de gemeente ondernemers aan om een AED aan te schaffen of te laten registreren. Ook vanuit de overheid wordt de aanschaf van AED’s gestimuleerd. De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de AED na reanimatie te vergoeden. Sinds 2018 kunnen zowel consumenten als organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen.

AED’s in Groningen

De Hartstichting streeft ernaar om Groningen volledig AED-dekkend te maken. Dit betekent dat er overal binnen vijfhonderd meter een AED zou moeten zijn die dag en nacht beschikbaar is. Samen met HartslagNu heeft de Hartstichting in kaart gebracht waar nog geen AED’s zijn. Vooral in Vinkhuizen, Paddepoel, de Gorechtbuurt en Oost-Indische buurt zijn er rode plekken. Hangt er in jouw buurt nog geen AED? Denk dan eens na over de aanschaf van dit levensreddende apparaat. Dat kan bijvoorbeeld via ARBOwinkel.nl.

Heb je al een AED? Laat deze dan regelmatig onderhouden. Via ARBOcentrum.nl kun je het apparaat jaarlijks laten keuren en worden de batterijen en elektroden tijdig vervangen.

Foto: Eliens/Pixabay