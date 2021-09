In september voordelig op hubfiets vanaf hub P+R Hoogkerk

De hubfietsen staan op de hub P+R Hoogkerk in een overdekte fietsenstalling en worden daar automatisch opgeladen. Reizigers kunnen een hubfiets via de app Deelfiets Nederland vanaf vijftien minuten voor gebruik reserveren en bij aankomst ontgrendelen. Reserveren is niet verplicht. Ook bedrijven kunnen gebruik maken van de hubfietsen. Met een zakelijk abonnement betalen ze vijftien euro per maand per medewerker. Ze kunnen de hubfietsen ook gebruiken zonder abonnement, voor het gebruikelijke tarief. Kijk voor meer informatie op www.deelfietsnederland.nl/groningen .

Autoverkeer in stad beperken

P+R Hoogkerk is een van de ruim vijftig 'hubs' in Groningen en Drenthe. Een hub is een plek waar je kunt overstappen van het ene op het andere vervoermiddel en waar je gebruik kunt maken van allerlei extra voorzieningen. De hubfietsen op de hub in Hoogkerk zorgen voor minder autoverkeer in de stad en geven de reiziger een alternatieve vervoerskeuze. Ideaal voor wie liever voor het laatste stuk van zijn of haar reis naar kantoor of een zakelijke afspraak in de stad de fiets pakt. Of voor wie een recreatieve bestemming in of in de buurt van Groningen heeft. Parkeer de auto op de P+R en reis verder met een hubfiets.