Informatie voor omwonenden: KLM Flight Acdemy traint 'Upset Preventention and Recovery'

KLM Flight Academy voert in de week van 16 tot en met 22 mei de module ‘Upset Preventention and Recovery Training’ uit. Omwonenden van de luchthaven kunnen hierdoor ongewone vliegtuigbewegingen waarnemen.

De training is bedoeld om studenten te leren het vliegtuig vanuit ongewone vliegstanden te herstellen. Deze training is wettelijk verplicht. Luchtvaart is tegenwoordig in hoge mate geautomatiseerd. Toch kan het in zeldzame gevallenzijn dat automatische systemen onjuist of niet functioneren. Met name het onjuist functioneren kan er voor zorgen dat een vliegtuig in een zeer ongewone stand terecht komt. Juist vanwege het zeldzame karakter ervan is het belangrijk dat vliegers hier wel goed op voorbereid zijn.

Omwonenden kunnen de trainingstoestellen vaak zien of horen. Vanaf de grond ziet het er opvallend uit omdat het vliegtuig soms bijna recht omhoog of naar beneden gaat, of ondersteboven hangt. Toch is de situatie volledig onder controle. De training gebeurt door zeer ervaren instructeurs met een uitgebreide achtergrond in zowel grote- als kleine luchtvaart.