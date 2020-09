Informatie voor omwonenden: trainingsvluchten helikopter rondom Groningen Airport Eelde

In de periode 14 september tot 30 oktober 2020 worden er door ANWB Medical Air Assistance met een helikopter trainingsvluchten uitgevoerd op en rondom Groningen Airport Eelde. Dit is noodzakelijk voor helikopterpiloten om hun vaardigheden bij te houden. Het is het mogelijk dat u als omwonende vaker dan u gewend bent een helikopter hoort en/of ziet overvliegen. ANWB MAA realiseert zich dat deze vliegbewegingen een extra geluidsbelasting voor de omgeving van Groningen Airport Eelde geeft. Er wordt rekening gehouden met vliegroutes en –tijden zodat omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren.

Op doordeweekse dagen worden er gemiddeld drie trainingsvluchten per dag gemaakt, van elk anderhalf uur. Gemiddeld wordt er één trainingsvlucht in de namiddag gevlogen en twee vluchten in de donkerperiode van 20:00 tot 23:00 uur.

Een gedeelte van de training zal op het vliegveld plaatsvinden, waarbij de oefeningen over het gehele luchtvaartterrein wordt verdeeld. De overige vliegbewegingen zullen in het luchtruim rondom de luchthaven plaatsvinden, waarbij bewoond gebied en langdurig trainen in hetzelfde gebied zal worden vermeden.

Tijdens de oefening wordt er gebruik gemaakt van een reserve traumahelikopter van het type Eurocopter 135. De MMT-heli wordt niet gebruikt voor trainingsvluchten.

Een melding van eventuele overlast kunt u indienen bij meldingenloket vliegverkeer GAE via www.tmaeelde.nl. Wanneer u aanvullende informatie wenst kunt u contact opnemen met de luchthaven via 050 309 70 70 of info@gae.nl