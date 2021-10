Inschrijvingen voor Hit the North 2022 geopend

Hit the North, het ontwikkelingstraject van ESNS, Into The Great Wide Open, Noordstaat, Popfabryk, POPgroningen en Kunst & Cultuur, is weer op zoek naar twaalf geschikte muzikale acts voor het traject aankomend jaar.

De acts krijgen een jaar lang een coach uit de muziekindustrie toebedeeld, volgen in totaal drie weekenden een bootcamp vol met workshops, coachingsessies en masterclasses over onder andere podiumpresentatie, marketing, management en financiën, krijgen een werkbudget toebedeeld en spelen ten slotte op o.a. ESNS 2023, dit alles met maar één doel: een professionele carrière als act.

Na aanmelding buigt een selectiecommissie zich over de aangemelde artiesten en volgt een voorselectie. Deze voorselectie wordt uitgenodigd voor een kennismaking en beoordeelt door een groep externe adviseurs uit het werkveld, waarna een eindselectie wordt gemaakt. Op basis van de adviezen van de adviseurs en de bevindingen van de selectiecommissie wordt uiteindelijk een eindselectie samengesteld van twaalf acts, vier uit iedere provincie. De aangemelde acts horen uiterlijk 7 december of ze zijn geselecteerd voor het traject. Het traject begint vervolgens op ESNS 2022, waar de acts gematcht worden aan coaches uit het werkveld.

Selectiecriteria zijn o.a:

Uit iedere provincie moeten er vier acts geselecteerd worden;

Het traject is geschikt voor live-acts vanuit alle genres, die eigen muziek maken;

De act moet een focus hebben op inhoudelijke ontwikkeling en heeft een visie op online ontwikkeling;

De act is klaar te stomen voor ESNS 2023;

De act moet openstaan voor nieuwe informatie, samenwerkingen, kritiek en coaching

Het traject is geschikt voor live-acts vanuit alle genres, dit kunnen bands, dj’s, singer-songwriters, solo artiesten en andere live-acts zijn.

Aanmelden kan nog tot 15 november 12.00 uur via www.hitthenorth.nl

Hit the North is een project van ESNS, Into The Great Wide Open, Noordstaat, Popfabryk, POPgroningen, Kunst & Cultuur Drenthe en komt tot stand met steun van Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en We the North.

Foto: POPgroningen