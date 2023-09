Inspiratie in Groningse ondernemerspodcast: Lekker Ondernemend

GRONINGEN – Nick Derks & Niels Wolters van het bedrijf Vuurkracht startten afgelopen najaar hun eigen podcast over ondernemerschap. Podcasts zijn populair tegenwoordig, maar toch voelden de mannen dat er ruimte was voor een nieuw concept. In de podcast laten Nick & Niels ondernemers aan het woord: van jong tot oud en van startend tot gevestigd delen zij hun verhaal.

Lekker Ondernemend

“We willen de luisteraar echt iets geven”, vertelt Niels Wolters, een van de initiatiefnemers van de podcast genaamd Lekker Ondernemend. “Ondernemen is prachtig en biedt zo veel mogelijkheden. Daardoor kun je juist ook verdwalen in alle opties die er voor je liggen. Het is niet altijd makkelijk om steeds zelf keuzes te maken. Met de podcast willen we mensen inspireren, maar ook praktische tips en handvatten geven over welke stappen jou verder brengen in je bedrijf.”

Nick & Niels willen vooral uitdragen dat het belangrijk is je eigen weg te vinden in het ondernemerschap. Je bent als ondernemer niet alleen en je kunt veel leren van de ervaringen van anderen. Met hun diverse gasten, van starters tot ervaren ondernemers, laten ze zien dat het ondernemerschap en de stappen die je daarin maakt voor iedereen uniek zijn.

Gewoon doen

De podcast ontstond toen Niels & Nick eigenlijk allebei tegelijk het idee kregen om een podcast te starten. “Als je iets wilt, moet je het gewoon doen”, voegt Nick Derks daaraan toe. Toen het plan definitief was bouwden Nick & Niels hun eigen studio op kantoor. Het moest geen huis- tuin en keukenpodcast worden, maar de mannen pakten het meteen professioneel aan.

“Met de podcast bieden we ondernemers een podium om hun verhaal te delen. Die zijn zo gevarieerd mogelijk: van een gevestigde ondernemer die al 10 jaar een bedrijf met 50 medewerkers runt, tot een jonge student-ondernemer die haar eerste stappen neemt en dus hele andere ervaringen meebrengt.”

Ondernemersadviseurs bij Vuurkracht

Als ondernemersadviseurs met beide een achtergrond in toegepaste psychologie gaan ze, naast de harde cijfers in te duiken, ook graag in op de zogenaamde ‘zachte’ skills: het gevoel en de mentaliteit die bij ondernemen komt kijken. Ze willen weten wie de persoon achter het bedrijf is, en wat diegene heeft gedaan om te staan waar ‘ie nu staat. Met vragen gaan zij het gesprek aan en sluiten de podcast altijd af met het vaste onderdeel ‘BLT’: een Blunder, Leermoment en Tip van iedere ondernemer die bij hen in de studio komt.

Niels Wolters & Nick Derks maken de podcast vanuit Vuurkracht, het ondernemersadviesbureau in Groningen. Van het beginnen van een bedrijf tot het in goede banen leiden van een verkoop en alles daartussenin: Vuurkracht staat voor je klaar om je te ondersteunen en te adviseren. Lekker Ondernemend is daarbij een mooie eerste stap om je te verdiepen in ondernemersverhalen en -ervaringen. Wil je aan de slag gaan met ondernemen, maar niet alleen? Dan staat Vuurkracht aan je zijde.

Foto: Ingezonden