Inspirerende pioniers krijgen SDG-predicaat voor duurzaam bouwen en leven

TEN BOER – Op maandag 9 oktober zal Sandra Pellegrom, nationale coördinator voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) van het ministerie van Buitenlandse Zaken samen met Anita van der Noord, SDG regiocoördinator Groningen/Drenthe, het SDG-predicaat uitreiken aan Mas Con Menos op Woldwijk in Ten Boer.

Mas con Menos, wat Spaans is voor ‘meer met minder,’ staat symbool voor een groeiende beweging van gepassioneerde bouwers die geloven in zelfvoorzienend en vrij leven. Dit internationale bouwcollectief, met als Nederlandse thuisbasis de coöperatie Woldwijk in Ten Boer, brengt mensen samen om bio-constructies te creëren die gebruikmaken van natuurlijke en gerecyclede materialen, terwijl ze in harmonie werken met de natuur. Maar meer dan alleen bouwen, gaat het bij Mas con Menos om het inspireren van gezondere manieren van samenleven.

‘Een duurzamere, inclusievere wereld’

Anita van der Noord: “Mas Con Menos is een stralend voorbeeld van hoe één collectief een verschil kan maken en anderen kan aanmoedigen om zich in te zetten voor een duurzamere, inclusievere wereld. Hun erkenning met het SDG-predicaat is een eerbetoon aan hun inzet en een aanmoediging voor iedereen die streeft naar positieve verandering.”

Een opmerkelijk kenmerk van Mas con Menos is hun nomadische levensstijl, die hen voortdurend naar projecten met een bijzonder karakter leidt. Ze zetten hun kennis om in praktijk door middel van workshops, waarmee ze anderen betrekken en inspireren voor hun visie op vrij wonen en vrij leven.

Een van hun meest indrukwekkende prestaties is de School van het Leven in vredestuin Lung Ta in Spanje. Deze bio-constructie slaat zonnewarmte op, waardoor deze het grootste deel van het jaar zonder externe verwarming kan functioneren. Dit illustreert de diepe verbintenis van Mas con Menos met duurzaamheid en natuurvriendelijke bouwpraktijken.

Meer dan alleen een bouwcollectief

Maar Mas con Menos is meer dan alleen een bouwcollectief; het is een beweging die streeft naar collectieve ruimtes met sociaal-maatschappelijke waarde. Ze zoeken projecten die door velen worden gebruikt en die de visie van een gezondere manier van samenleven belichamen. Voorbeelden hiervan voor ecodorpen of communities, waarbij de visie van Mas Con Menos duidelijk zichtbaar is. En treffend voorbeeld van hun werk is de Wereldhuiskamer op Woldwijk, die op dezelfde inspirerende wijze tot stand kwam.

In essentie gaat Mas con Menos verder dan alleen bouwen; ze bouwen dromen en gemeenschappen. Dit doen ze met passie, creativiteit en een diepe betrokkenheid bij duurzaamheid en vrijheid. Samen maken ze inderdaad “meer met minder” en hun reis is een inspiratie voor anderen die soortgelijke waarden delen.

Mas con Menos is een levendig voorbeeld van samen actie ondernemen om een duurzamere, inclusievere wereld te creëren en zo bij te dragen aan de verwezenlijking van meerdere SDG’s. Hun visie op vrij leven en bouwen inspireert anderen om samen te werken aan een betere toekomst voor onze planeet en haar bewoners.

Mas con Menos’ benadering van “meer met minder” is geworteld in principes van duurzaamheid, milieubewustzijn en gemeenschapsbetrokkenheid. Deze principes dragen bij aan een meer duurzame en verantwoorde manier van leven en bouwen.

Foto: Mas con Menos