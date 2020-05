Inspirerende webinars voor thuisblijvers en werkzoekenden

GRONINGEN – JobOn (voorheen DeBroekriem) biedt inspirerende webinars voor alle thuisblijvers en werkzoekenden in Groningen.

Zo’n twee maanden geleden stond nog een aantal bijeenkomsten van JobOn in de planning op verschillende locaties in Groningen. Maar de coronacrisis heeft alles veranderd en sindsdien is JobOn volledig online gegaan met JobOn-Air. Dit blijkt een succes, ook voor vrijwilliger Dick van Putten (foto), eventmanager voor JobOn in Groningen.

Kansen benutten

“Ik ben gewend voor de groep te staan”, vertelt Van Putten. “Nu doe ik dat uitsluitend via het beeldscherm op afstand. Dat is wel even wennen, maar het voordeel is dat ik zo wel leer om webinars te hosten.” De nieuwe insteek biedt de organiserende vrijwilligers en trainers ook mooie kansen. Zeker de vrijwilligers, die hiermee hun vaardigheden vergroten en laten zien dat ze flexibel en leergierig zijn.

“Het eerste event dat ik organiseerde was meteen een digitale ontmoeting”, vervolgt Van Putten. “Wat bedoeld was als een bijeenkomst in een zaaltje met hooguit vijftien deelnemers, mondde uit in een webinar met zeventig deelnemers uit heel het land. Het ging goed, de reacties achteraf waren ook positief.”

Het mooie van de events van JobOn is, dat we heel snel kunnen inspringen op de actualiteit. Vragen die bij ons leven, kunnen we vertalen in events”, aldus Van Putten. Zo staat op 29 mei het online event Videonetwerken en video-solliciteren in coronatijd: hoe pak je dit aan? gepland. Loopbaancoaches Yvonne Kerkhof en Marieke Kamminga uit Groningen delen hierover tips en adviezen.

Zinvolle ontmoetingen

Op de vraag of JobOn nu volledig online doorgaat als alles straks weer ‘normaal’ is, zegt oprichter Pieter Vermeer: “Het is een mooi experiment voor ons om te kijken hoe dit werkt, maar natuurlijk zullen we na deze crisis ook weer onze netwerkbijeenkomsten op locatie organiseren. Want al zijn deze digitale ontmoetingen erg zinvol, echt persoonlijk contact tussen werkzoekenden in Groningen blijft meer dan waardevol.”

JobOn

JobOn is de landelijke community voor werkzoekenden en organiseert netwerkbijeenkomsten, workshops en online trainingen voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Deelnemers werken hierbij actief aan het onderhouden en uitbreiden van hun netwerk, vergroten hun vaardigheden en versterken elkaar.

Foto: JobOn