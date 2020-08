Internationale studenten ontdekken Groningen in virtueel spel

Marketing Groningen lanceert een internationale campagne waarin de stad zich virtueel presenteert aan aankomende internationale studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Een 360-graden game vormt het hart van de campagne, die is bedoeld om internationale studenten een warm welkom te geven in de stad.

Groningen tour met spelelement

Nu veel fysieke introductie-events zijn afgelast vanwege de coronamaatregelen, biedt de game internationale studenten de kans om zich – op voorhand en op afstand – veilig onder te dompelen in het Groningse studentenleven en hen op die manier voor te bereiden op het leven in Groningen. De kern van de campagne is een 360 graden spel. Per level krijgt de speler te maken met een ‘element’ uit het Groningse studentenleven. Zo kunnen ze de stad verkennen, maar ook ervaren hoe het is om te wonen in een studentenhuis in Groningen. Natuurlijk kunnen spelers ook colleges volgen en het nachtleven ontdekken. Heeft de speler het spel uitgespeeld, dan kan hij of zij zich een ‘virtuele Groninger’ noemen en een Groninger survivalpakket inclusief ‘Gronings paspoort’ afhalen bij de Groningen Store (VVV).

Level 1

Op 13 augustus wordt het eerste level gelanceerd. In dit level kunnen spelers in zo’n 1.5 uur de stad verkennen en krijgen ze de hotspots en unieke pluspunten van Groningen te zien. In de komende weken wordt telkens een level toegevoegd, dat studenten de mogelijkheid geeft om spelenderwijs meer te weten te komen over studeren in Groningen en waar ze moeten zijn voor meer informatie. Op die manier bereidt de gemeente Groningen haar toekomstige internationale inwoners voor en helpt ze om alles uit het (studenten)leven te halen.

Platform game.groningen.nl

De game is te vinden op de website game.groningen.nl, waar bezoekers het spel in de browser kunnen spelen. De internationale studenten worden via berichten op sociale media naar de pagina gestuurd. Daarnaast wordt het spel onder de aandacht gebracht van studenten die zich al hebben ingeschreven bij de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen .

Samenwerkingspartners

De campagne is in opdracht van het Akkoord van Groningen: Gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, UMCG, Provincie Groningen, Alfa College en Noorderpoort.

Foto: Marketing Groningen