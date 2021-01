Internationale studenten starten curry delivery in Stad

GRONINGEN – Een groep internationale studenten is een bezorgdienst gestart om Indische curry naar Groningen te brengen. Via CurryMe.nl kun je voor slechts een paar euro curry bestellen én laten thuisbezorgen.

Drijvende kracht achter Curry Me is de 26-jarige Fahd Rayees. De Indiase student volgt een master in Business Administration for Small Business and Entrepreneurship aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en heeft zijn opleiding meteen in de praktijk gebracht. Samen met Maks Szych, een Poolse student, en Moritz Abel uit Duitsland, voorziet hij de stad Groningen sinds kort van ambachtelijke en betaalbare curry’s.

Curry in Groningen

Bij aankomst in Groningen liep Fahd tegen het probleem aan dat hij nergens goedkope curry kon vinden. “Ik zag dat een Indiase maaltijd voor 2 ongeveer dertig tot veertig euro kostte, een behoorlijk bedrag voor een student”, vertelt Fahd. De student besloot dit als kans te zien om iets waardevols te creëren. Samen met Maks en Moritz struinde hij de Vismarkt af voor ingrediënten en het drietal kwam erachter dat ze dezelfde maaltijden veel goedkoper konden produceren. Iedere maaltijd kost rond de acht en negen euro en studenten krijgen bovendien 20 procent korting.

Inspiratie uit India

Inmiddels hebben de studenten een menu samengesteld met tien unieke maaltijden, waaronder 5 vegetarische. Hierbij worden ze regelmatig geïnspireerd door de moeder van Fahd die nieuwe ideeën en suggesties voor recepten aanlevert. Elke donderdag komt er een nieuw menu online dat ‘s zaterdags tussen 13.30 en 14.15 uur wordt thuisbezorgd. En vanaf februari kun je ook op maandag t/m dinsdag bestellen en wordt het op woensdagavond bezorgd. Maar wie Curry Me wil proberen moet snel zijn. De ervaring leert dat de maaltijden vaak nog dezelfde dag zijn uitverkocht.

Eten als uiting van liefde

De hele situatie rondom corona is een belangrijke drijfveer voor het team achter Curry Me. “In de Indiase cultuur is eten een uiting van liefde”, legt Fahd uit. “Die liefde willen we delen met iedereen en vooral de studentengemeenschap binnen Groningen. Met onze maaltijden proberen we zo troost en geluk te bieden aan internationale studenten die op dit moment niet bij hun familie kunnen zijn.” Ook eens proberen? Bestel online via CurryMe.nl of (Whats)app je bestelling naar 0630 270 775.

Foto: Curry Me