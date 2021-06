Is jouw werkgever fietsvriendelijk? Doe mee en win gratis advies op locatie!

Advies op locatie

Wat kun je winnen? De Fietsersbond helpt bedrijven fietsvriendelijker te maken. De organisatie komt bij jullie bedrijf of organisatie langs op locatie, kijkt mee naar de huidige faciliteiten en geeft advies en inzicht hoe je dit kunt verbeteren. Met als uiteindelijk doel zoveel mogelijk mensen op de fiets naar het werk te krijgen. Fietsen is gezond en het maakt medewerkers fitter en productiever. Groningen Bereikbaar geeft zo'n advies van de Fietsersbond tien keer gratis weg. Op basis van een checklist beoordeelt de Fietsersbond daarnaast of jullie in aanmerking komen voor een gouden, zilveren of bronzen certificering 'Fietsvriendelijk Bedrijf'.