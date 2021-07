Jan Evert Scholtenlaan afgesloten

Auto’s kunnen het Stadspark bereiken via de Campinglaan. In het weekend van 24 juli 20.00 uur tot en met 26 juli 06.00 uur is de Jan Evert Scholtenlaan ook afgesloten voor fietsers en voetgangers. Zij kunnen het Stadspark bereiken via de Concourslaan of de tunnel bij het Piccardthof. In datzelfde weekend is de ringweg (A7) ook afgesloten tussen de aansluiting Groningen West en het Vrijheidsplein. Het verkeer wordt dan omgeleid via de op- en afritten.