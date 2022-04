Johannette Zomer en Mike Boddé maken De Grote Oversteek

GRONINGEN – Op 7 mei brengen sopraan Johannette Zomer en pianist Mike Boddé het programma De Grote Oversteek. Ze maken een muzikale cruise van de Europese middeleeuwen en barok via ontroerende folksongs naar het Amerika van Gershwin en Nina Simone. Tijdens de overtocht worden zij begeleid door Marcel Booij (contrabas en accordeon) en Angelo van den Burg (percussie). Het concert vindt plaats op 7 mei in de Lutherse Kerk in Groningen. De toegang bedraagt 25 euro per persoon.

Programma

Op het programma van de ‘cruise’ staan werken van Hildegard von Bingen, Johann Sebastian Bach, Jacques Brel, Wim Sonneveld, Ramses Shaffy & Liesbeth List, een tweetal originals – The Skye Boat Song en The death of Queen Jane, Nina Simone, George Gershwin en Mike Boddé. Naast Johannette Zomer (sopraan) en Mike Boddé (piano & zang) treden op Marcel Booij (contrabas, accordeon & arrangementen) en Angelo van den Burg (percussie).

Trailer

Foto: ingezonden