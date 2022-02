Jonathan Rhodes kondigt ‘releasetour on wheels’ aan

De Groningse Americana songwriter Jonathan Rhodes kondigt de release van zijn debuut-EP Dirt aan. De plaat verschijnt op 22-2-22 en wordt ondersteund door een releasetour on wheels, waarbij Rhodes met band in een camper langs podia in Nederland trekt om de EP te promoten. Rhodes was in 2021 deelnemer van Hit The North..

Tijdens afgelopen editie van ESNS werd veel gesproken over de impact van corona op het livecircuit. Een terugkerend thema is de doorgeschoven programmering van veel podia, die maakt dat opkomende artiesten meer moeite dan ooit hebben om podiumplaatsen te bemachtigen. Om deze uitdaging te boven te komen, speelt Rhodes creatief in op de huidige situatie. De songwriter creëert in maart en april zijn eigen openluchtpodium door met een camper het land door te trekken. De poppodia hoeven dan alleen hun parkeerplaats en stroom beschikbaar te stellen. Verschillende podia hebben al aangegeven graag mee te werken.

De EP Dirt bestaat uit vijf tracks die uiteenlopen van singer-songwriter to up-tempo roots-rock. Het centrale thema is hard werken om iets moois te creëren. Hard werken is de mens door de eeuwen heen niet vreemd, maar de betekenis ervan lijkt te veranderen. Om die verandering te illustreren, lopen de verhalen op Dirt uiteen van historische fictie tot persoonlijke ervaringen, samengevat in het mantra ‘Most treasures are covered in dirt’.

Rhodes: “Mensen van mijn generatie hebben steeds vaker last van ‘fear of missing out’ en hoge verwachtingen die ze aan zichzelf stellen. Grote doelen stellen en hard je best doen zijn me niet vreemd, maar ik leer ook om het leven anders te waarderen en daar een betere balans in te vinden. Ik hoop dat mijn muziek mensen helpt om een beetje genadig voor zichzelf te zijn.”

Jonathan Rhodes is winnaar van de Grote Prijs van Nederland publieksprijs en de allerlaatste POPgroningen Talent Award. Hij maakte in 2021 deel uit van de selectie voor Hit The North, het talentenprogramma van Eurosonic Noorderslag.

Foto: POPgroningen