Jongen die Baudet aanviel is 15-jarige scholier uit Groningen

GRONINGEN – De jongen die gisteren met een bierfles tegen het hoofd van Thierry Baudet sloeg, is een 15-jarige scholier van het Wessel Gansfort College in Groningen.

Volgens het AD is de jongen lid van Antifascistische Actie (AFA) Noord, een extreem-linkse groepering die ‘niet altijd’ afwijzend staat tegen het gebruiken van geweld. Dat blijkt ook uit de aanslag waarbij de 15-jarige verdachte een bierfles bij de flessenhals beetpakte en deze met een stekende beweging richting de keel van Baudet duwde. Op slowmotion beelden is te zien dat de politicus het hoofd draaide en de bierfles intact bleef, waardoor Baudet mogelijk ontsnapt lijkt te zijn aan een moordaanslag.

‘Pim Fortuyn is dood’

Na de aanslag verzamelden leden van AFA Noord zich bij het politiebureau in Groningen waar de verdachte naartoe werd gebracht. Eén van hen, die eerst buiten bij het café stond waar Baudet was aangevallen, had ‘Pim Fortuyn is dood’ op zijn jas geschilderd. Het feit dat leden van AFA Noord zich verzamelden, lijkt erop te duiden dat de aanslag gepland en dus met voorbedachten rade was. Het is de tweede keer in korte tijd dat de partijleider van Forum voor Democratie is aangevallen. Een maand geleden werd Baudet met een paraplu op het hoofd geslagen in Gent.

Video

Het antifatuig staat te juichen voor de dader pic.twitter.com/SKws0yfBvz — Visionair des Vaderlands (@KWinkelaar) November 20, 2023

Foto: Visionair des Vaderlands/X