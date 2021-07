Julianaplein volgend voorjaar gedeeltelijk afgesloten

Minder verkeer op de weg Om het verkeer voldoende te laten doorstromen is het van groot belang tijdens de gedeeltelijke afsluiting van het Julianplein het aantal verkeersbewegingen door de hele stad te beperken. De verkeersmodellen laten zien dat er per dag 80.000 auto's minder op het hele wegennetwerk van Groningen nodig zijn om te zorgen voor voldoende doorstroming. Dat betekent niet dat het verkeer dan steeds door kan rijden. Ook met minder auto's op de weg moet men rekening houden met vertraging in reistijd.

Thuiswerken en spreiden Groningen Bereikbaar gebruikt de komende periode om de bedrijven en organisaties in en rond de stad te informeren en met hen na te denken over mobiliteitsacties en maatregelen tijdens deze werkzaamheden. Wilko Huyink: "We blijven oproepen om gedeeltelijk thuis te blijven werken en te spreiden in reistijd zodat de uitdaging in het voorjaar 2022 meer behapbaar is."