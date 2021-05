Jumbo opent tiende thuisbezorglocatie in Groningen

GRONINGEN – Supermarktketen Jumbo opent een nieuwe hub in Groningen voor verdere uitbreiding van de online bezorgcapaciteit.

Jumbo Supermarkten opende gisteren een nieuwe hub in Groningen. De hub is de tiende centrale thuisbezorglocatie van het land en zorgt voor de verdere distributie van bestelde boodschappen via de website of app van Jumbo. Na het picken van de online orders in het e-fulfilmentcenter in Raalte, worden de boodschappen via de nieuwe hub in Groningen bij klanten in de regio thuis bezorgd. De nieuwe thuisbezorghub vergroot de online bezorgcapaciteit in het noordelijke deel van het land. Zo kunnen nog meer klanten bediend worden en kiezen uit meer bezorgmomenten.

Uitbreiding bezorggebied

Voor de nieuwe hub aan De Hallen 8 in Groningen, een pand met zo’n 1900 m2 vloeroppervlakte, wordt het bezorggebied snel uitgebreid. Na de zomer worden de online bestelde boodschappen door middel van bijna 40 bestelbussen direct thuisbezorgd bij klanten in de provincie Groningen en een deel van de provincie Drenthe; van Wad tot Westerbork*. Online klanten van Jumbo kunnen bij het bezorgen dezelfde goede service verwachten als die zij ontvangen vanuit de winkels. Ook kunnen zij kiezen uit meer en kortere bezorgslots dan nu nog het geval is bij de winkels.

Online bezorgcapaciteit

De nieuwe thuisbezorghub is het antwoord op de toenemende vraag naar online boodschappen, omdat steeds meer klanten de voordelen van thuisbezorging ontdekken. Om de boodschappen zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen bezorgen, opent Jumbo op meerdere plekken in Nederland kleinere thuisbezorglocaties voor haar online bestellingen. Met een centrale thuisbezorghub is de capaciteit beter te benutten en zijn de ritten beter in te plannen. Hierdoor worden ook minder kilometers gemaakt.

Verdere uitbreiding

Jumbo heeft momenteel hubs in Amsterdam, ’s-Hertogenbosch (bij het e-fulfilmentcenter – EFC), Middelburg, Utrecht, Breda, Heerhugowaard, Bemmel en Hengelo. Begin 2021 werd een nieuw EFC geopend in Bleiswijk dat tevens functioneert als hub. Om te blijven voldoen aan de groeiende vraag naar thuisbezorging, staat het vergroten van de online bezorgcapaciteit door verdere uitbreiding met hubs en hoog op de agenda. Na deze opening in Groningen volgen later dit jaar nog zes nieuwe hubs op verschillende plekken in het land. Hiermee zorgt Jumbo voor een steeds sterker omnichannel aanbod voor haar klanten.

*Het betreft klanten uit de plaatsen Groningen, Haren, Bedum, Leek, Zuidlaren, Hoogezand, Sappemeer, Uithuizen, Delfzijl, Assen, Winschoten, Scheemda, Gieten, Smilde, Vlagtwedde, Stadskanaal, Beilen, Westerbork en Ter Apel.

Foto: Jumbo