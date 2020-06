Kapsalon Hairpoint geeft haar terug aan de natuur

GRONINGEN – Hairpoint Kappers in Groningen is de allereerste kappersketen van Nederland die haar teruggeeft aan de natuur.

Alle zes vestigingen van Hairpoint in Hoogkerk, Selwerd, Vinkhuizen, De Wijert, Winsum en Zuidhorn zetten zich nu in voor duurzaamheid en een circulaire economie. Het haar van klanten, dat normaal gesproken werd weggegooid, wordt tegenwoordig omgezet in Eco-supercompost. Dat doet de kappersketen via het programma van The Green Scissors.

Foto: Hairpoint Kappers