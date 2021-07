Kavel 10 vestigt zich op Groningen Airport Eelde

Kavel 10 is vanaf 1 juli 2021 gevestigd op Groningen Airport Eelde. Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige geodata. Dat houdt in dat ze met hun eigen bemande vliegtuigen luchtfoto’s maken en hoogtemetingen uitvoeren voor landmeetkundige doeleinden.

Oprichters van Kavel 10 zijn drie broers en een zwager; Albert, Richard en Stefan Brouwer en Frank Staal. Ontstaan door de kennis en passie van twee broers. De een met kennis van landmeetkunde en de ander met een opleiding als piloot. De ideale combinatie om een familiebedrijf als Kavel 10 op te richten.

Groningen Airport Eelde als vestigingsplaats

Kavel 10 heeft nadrukkelijk gekozen voor Groningen Airport Eelde als locatie om zich te vestigen. Albert Brouwer: “Voor ons is dit een hele logische plek: Als echte Noorderlingen willen we een vliegveld in Noord-Nederland als vestigingsplaats. Hierin hebben we de keuze tussen vier alternatieven. Allereerst heeft Groningen Airport Eelde alle luxe faciliteiten zoals ruime openingstijden, een professionele luchtverkeersleiding en betrouwbare tankinstallatie. Daarnaast hebben we de gesprekken met het management van GAE en de behandeling van de Gemeente Tynaarlo als zeer prettig ervaren waardoor de keuze makkelijk te maken was.

Van Drachten naar Eelde

Albert Brouwer, mede-eigenaar van Kavel 10: ‘’Wij gaan onze werkzaamheden centraliseren op één locatie. Dit gebouw op Groningen Airport Eelde beschikt over een hangaar voor onze vliegtuigen met aansluitend 300m2 kantoorruimte voor de 25 werknemers. De piloten, landmeters, dataverwerkers en accountmanagers werken straks allemaal vanuit één gebouw wat grote synergetische voordelen op gaat opleveren.’’

Ambities Groningen Airport Eelde

Meiltje de Groot, Directeur Groningen Airport Eelde is blij dat KAVEL 10 voor de luchthaven gekozen heeft: “We zijn blij met de komst van dit jonge bedrijf dat zich op de luchthaven vestigt met 3 toestellen. Dit past uitstekend bij onze ambitie om de strategie van de luchthaven te verbreden. Met KAVEL 10 op het luchthaventerrein, maken we weer een mooie en belangrijke stap. We kijken uit naar de samenwerking.”

Kavel 10

Waar normaal gesproken landmeten alleen op de grond plaatsvindt, vult Kavel 10 dit aan vanuit de lucht. Met drie vliegtuigen, die uitgerust zijn met hoge resolutie camera’s en een LiDAR laser meetsensor, zorgt Kavel 10 ervoor dat alle metingen centimeter nauwkeurig worden uitgevoerd.

Door het combineren van de data vanuit het vliegtuig met die van de landmeters, wordt er een zo compleet mogelijk beeld gecreëerd van de situatie. De data wordt momenteel veel gebruikt door gemeentes, waterschappen, ingenieurs en aannemers om grote gebieden te inspecteren en maatvoering uit te halen. Kavel 10 beschikt over een landelijke dataset waarin foto’s en landmeetkundige data beschikbaar wordt gesteld via een online dataportaal. “We zijn de laatste drie jaar erg snel gegroeid’, vertelt Albert Brouwer. “We zijn begonnen in het noorden. Dit werd al snel uitgebreid naar heel Nederland. En inmiddels zijn we ook in het internationale luchtruim te vinden. Zo doen we regelmatig klussen in Duitsland, Engeland, Finland en Polen”.

Ambities op gebied van duurzaamheid

De ambitie van Kavel 10 is om op termijn elektrisch te vliegen. Kavel 10 opereert met Tecnam P2006T vliegtuigen en dit vliegtuig is ook door de NASA gebruikt voor hun X-57 Maxwell project waarin ze dit vliegtuig hebben uitgerust met 14 elektromotoren. Wanneer elektrisch vliegen voor commerciële bedrijven wordt toegestaan zal Kavel 10 dit zeker gaan toepassen.