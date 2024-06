Keiharde stiltes en gesloten ogen bij plaatpresentatie wh^rl in Vera

Het titelloze debuutalbum van wh^rl, het soloproject van zanger/muzikant Jurgen Veenstra, kwam afgelopen november uit. En nu, op deze woensdag 12 juni, is het zover dat het album in de grote zaal van Vera wordt gepresenteerd. Het is als het ware een afsluiting van dit eerste hoofdstuk van wh^rl, want nieuwe optredens ter promotie van dit album zijn niet meer ingepland. Verder is er geen pure support-act vanavond. Nee, de band Space Siren is een ‘special guest’ en zal pas ná wh^rl optreden. Dit belooft dus hoe dan ook een speciale muzikale beleving te worden.

Tekst: Alex van der Meer Foto’s: Harold Zijp

Foto: 3voor12 Groningen (ingezonden)