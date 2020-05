Kennismakingsles voor thuisschrijvers

Groningen – De schrijversvakschool voor Noord-Nederland geeft op dinsdagavond 2 juni een gratis kennismakingsles.

Vanachter je bureau meedoen met een les schrijftechnieken. In een tweetal opdrachten ervaar je wat zo’n schrijftraining oplevert. De les begint om 19.00 uur en duurt ongeveer tweeëneenhalf uur. De directeur van de school, Pauline Durlacher, vertelt over het programma voor het komende semester.

Schrijversvakschool

Schrijversvakschool Groningen biedt in Groningen en in Zwolle mogelijkheden voor wie net begint met schrijven, voor wie zich breed wil ontwikkelen, maar ook voor wie al verder is in een specifiek genre of juist zakelijk wil leren schrijven. Ieder niveau kent toelatingseisen en voorwaarden. De student kiest de zwaarte en werkdruk van het programma.

Reserveer via 06-14771011 of via kantoor@svsgroningen.nl. Je krijgt een uitnodiging voor een Zoom-meeting toegestuurd.