Kerstconcert Grootkoor met Henk Poort in Martinikerk

GRONINGEN – Op donderdag 22 december geeft het Grootkoor Groningen een feestelijk en sfeervol kerstconcert in de Martinikerk in Groningen. Aanvang 20.00 uur.

Het Grootkoor Groningen staat o.l.v. de dirigenten Etty van der Mei en Nan van Groeningen en bestaat uit ruim 125 enthousiaste koorleden afkomstig uit de gehele provincie. Het kerstproject van Grootkoor Groningen is in september van start gegaan en de afgelopen maanden hebben de koorleden hard gewerkt om het concertprogramma in te studeren. “Het is elke keer weer een uitdaging met zoveel enthousiaste zanglustigen iets moois neer te zetten”, aldus de dirigenten

Als solist is de bekende zanger Henk Poort uitgenodigd. De opera- en musicalzanger Henk Poort verwierf bekendheid door zijn rollen in diverse musicals. Hij maakte diepe indruk in het tv-programma ‘Beste Zangers’. Hij heeft een stem met een ongelofelijke power en hoogte om koud van te worden. Samen met Grootkoor Groningen zullen ze het publiek weten te ontroeren.

U kunt gaan genieten van een afwisselend repertoire, van Christmas Carols tot overbekende kerstkrakers. De begeleiding van het Grootkoor is in handen van de pianist Martin Zonnenberg. Dit jaar zal ook het orgel bespeelt worden door organist Martin Mans. Het prachtige orgel in deze goed klinkende kerk is in 1692 gebouwd en heeft de faam tot de mooiste orgels van de wereld te behoren. “Een feest om op dit orgel te mogen spelen”, aldus Martin Mans.

