Kerstwandeling met puzzeltocht in Groningen

GRONINGEN – Op 1e en 2e Kerstdag én tijdens de Kerstvakantie vindt in Groningen een kerstwandeling plaats. Wandel met het gezin of individueel mee in de natuurgebied Kardinge.

Veel georganiseerde wandelingen gaat dit jaar niet door vanwege de coronamaatregelen. Daarom is de Kerstwandeling 2021 corona-proof opgezet. De winterse wandelroute vindt plaats in een prachtige omgeving met een leuke challenge/puzzeltocht voor het hele gezin. De wandeling is in het natuurgebied Kardinge en de afstand is 6 km.

Individueel of groep

De route kan individueel of in een klein gezelschap worden gelopen, op een moment dat het de wandelaars zelf schikt. Zo wordt drukte vermeden. Er zijn per regio een maximaal aantal tickets beschikbaar, dus het loont om je tijdig aan te melden, zodat je zeker weet dat je mee kunt doen. Voor alle goede inzendingen is er een attentie.

Kerstwandeling

De Kerstwandeling 2021 is een initiatief van samenwerkende routemakers. Een deel van de opbrengst gaat naar noodhulp aan vluchtelingen die deze winter in moeilijke omstandigheden doorbrengen. Kijk voor meer informatie op kerstwandeling2021.nl/groningen.

Foto: Beth Jnr/Unsplash