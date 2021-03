Kielzog kijkt vooruit

Kielzog kijkt naar de toekomst

Naast online lessen en de Kielzog Talent Awards wordt er bij Kielzog druk gewerkt aan plannen voor de toekomst. Met onder andere een lokale live-show op de zaterdagmiddag, project De Wijk de Wereld en het pop-up Doe-museum in de theaterzaal, hoopt Kielzog ook de Midden-Groninger te bereiken voor wie cultuur minder vanzelfsprekend is.

De Wijk de Wereld

Er is een wereld van verschil tussen Hoogezand, Muntendam en Slochteren. Met behulp van professionele theatermakers en kunstenaars verbeelden bewoners hun verhalen, creativiteit en geschiedenis. De Wijk de Wereld werd eerder met veel succes georganiseerd in de Stadsschouwburg. De makers werken nu samen met Kielzog. Ze starten samen met de cultuur coaches van Kielzog dit jaar in Foxhol. In september wordt het eindresultaat gepresenteerd in en rond de theaterzaal.

6 weken Pop-up Doe Museum

Bouwen is Kunst. In de zomervakantie verhuist het Doe Museum naar Kielzog en staat het gebouw in het teken van Lego, kunst en dingen doen. Voor de echte enthousiaste bouwers en makers is er een abonnement beschikbaar.

Kielzog Zaterdagmiddagshow

‘We treffen op dit moment voorbereidingen voor een Midden-Groningse talkshow, gerund door jongeren uit de Gemeente.’ Directeur Ids Dijkstra wil met de sollicitaties voor deze live-show nog voor de zomer starten. ‘Voor de show zoeken we getalenteerde jongeren tussen de 17 en 24 die al enige ervaring hebben voor of achter de camera. Het idee is om vanuit het perspectief van de jongeren te kijken naar verschillende onderwerpen. Dit sluit aan bij ons streven om meer jongeren te bereiken.’ Geïnteresseerd? Houd de website van Kielzog in de gaten.

Kielzog na de lockdown

Een bezoek aan Kielzog zal na de lockdown nooit meer hetzelfde zijn. Dat is niet vanwege de crisis: het gemeentehuis, de bibliotheek en Kielzog theater, muziekschool en grand café zitten na jaren van verbouwing weer onder één dak. In mei wordt het nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur opgeleverd. De tijdelijke kleine foyer is dan een grote gezamenlijke foyer, waar veel mogelijk is. ‘De centrale hal van het Huis van Cultuur en bestuur wordt wat mij betreft de huiskamer van Midden-Groningen,’ zegt Dijkstra. ‘Eerder organiseerden we lezingen en zondagmiddag concerten in ons Grand Café. In het nieuwe gebouw kunnen we uitwijken naar de foyer, en dat biedt mooie kansen.’

