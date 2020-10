Kielzog theater krijgt ontheffing

Dertien cultuurpodia in onze provincie mogen meer dan dertig mensen ontvangen. Dat heeft de Veiligheidsregio Groningen besloten

We zijn blij te mogen melden dat Kielzog onder deze 13 cultuurpodia valt en daardoor zich niet aan het maximum van 30 personen in een binnenruimte hoeft te houden. Dit betekent dat de voorstellingen die gepland staan de komende weken gewoon doorgang kunnen vinden. De theaterzaal is omgebouwd tot de Kielzog Rougezaal waarin een ieder op voldoende afstand zit van elkaar en de maatregelen in achter genomen kunnen worden.

Foto: Kielzog