Is het jouw droom om te werken in de showbusiness of heb je altijd al willen ervaren hoe een live-talkshow in elkaar steekt? Dan zijn we opzoek naar jou! Kielzog en MDT Make a Move zoeken per 8 oktober 2021 een productiegroep van 14 toppers in totaal (14 – 27 jaar), die samen een wekelijks liveshow maken in Het Huis van Cultuur en Bestuur.

De Zaterdagmiddagshow

Kielzog presenteert vanaf november wekelijks live in Het Huis van Cultuur en Bestuur en online de Zaterdagmiddagshow. Een programma van 45 – 60 minuten over het leven in Midden-Groningen. Dit programma wordt wekelijks gemaakt door jongeren. De onderwerpkeuze zal in gezamenlijk overleg plaatsvinden. Vast onderdeel is i.i.g. cultuur in Midden-Groningen en in Kielzog in het bijzonder.

Wie zoeken we?

Voor de productiegroep zoeken we presentatoren, redactieleden, reporters, cameramensen, geluidsmensen, productieleiders, regisseurs en publiciteitsmedewerkers. Wil jij hier bij horen? Neem dan contact op met Brenda de Boer (Kwartier Zorg en Welzijn) via b.deboer@kwartierzorgenwelzijn.nl of telefonisch 06 52 671 190.

Wat bieden we?

een korte opleiding waarin we je onder professionele begeleiding klaarstomen voor je eigen live-talkshow

een stage- of vrijwilligersvergoeding

cv-waardige werkervaring en doorstroom naar het (culturele)werkveld

samenwerken met alleen maar enthousiaste en gezellige mensen

verbreding van je netwerk

een werk- en leerplek binnen één van de mooiste theaters van Noord-Nederland

De Zaterdagmiddagshow is een co-productie tussen Kielzog en MDT Make a Move van Kwartier Zorg en Welzijn.

Het bericht Kielzog zoekt Showmakers! verscheen eerst op Kielzog theater | muziekschool | kunstwerkplaats.

Foto: Kielzog