Kijk de Zaterdagmiddagshow terug

Welkom bij je favoriete talkshow! Elke laatste zaterdag van de maand toont een crew van 18 jongeren hun eigen live-talkshow. Met muziek, cultuur en interessante gesprekken weten zij elke laatste zaterdag van de maand een toffe show neer te zetten. De Zaterdagmiddagshow is zowel live in de foyer van Kielzog als online via YouTube (Kielzog) gratis bij te wonen.

Live een Zaterdagmiddagshow bijwonen? Kijk in onze theateragenda en schuif gezellig aan.

Foto: Kielzog