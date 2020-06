Kinderboek over Lacheend komt tot leven met app

GRONINGEN – Marieke Leseman ontwikkelde een boek met foto’s die gescand kunnen worden met een app, waarna het verhaal tot leven komt.

Sinds twee jaar is Marieke Leseman uit Groningen zich aan het bekwamen in stopmotion video’s van klei-animaties voor peuters en kleuters. Denk aan Buurman en Buurman en Shaun het Schaap, maar dan op amateurniveau. Ook schrijft ze kindergedichten en een jaar terug heeft ze deze twee hobby’s bij elkaar gebracht. Dat heeft geresulteerd in een boekidee Het geheim van de Lacheend.

Het geheim van de Lacheend

“In iedere vijver heb je er volgens mij wel een: zo’n eend die klinkt alsof hij heel hard lacht”, vertelt Marieke. “Als wij deze eend bij ons in de buurt hoorden, zei mijn dochter altijd: ‘Mama, die eend lacht mij uit!’ Dat vormde voor mij de inspiratie voor Het geheim van de Lacheend. Het boek ligt bij uitgeverij Palmslag en zij willen het gaan uitbrengen.”

Het kinderboek bevat drie elementen: een voorleesboek, een app met interactieve animaties en de uitnodiging om zelf creatief met klei aan de slag te gaan. Foto’s uit het boekje kunnen met een app worden gescand, waarna het bijbehorende filmpje begint af te spelen. Op deze manier wil Marieke een brug slaan tussen voorlezen, handenarbeid en digitale creativiteit.

Crowdfunding

“Om het drukwerk en dergelijke te bekostigen ben ik een crowdfundingscampagne begonnen”, vertelt Marieke. “Met die donaties kan ik echt werk maken van alles wat er komt kijken bij de publicatie van Het geheim van de Lacheend. Denk aan redactie, correctie, het drukken van de boekjes, de ontwikkeling van de app en de promotie. Zo kan mijn droom werkelijkheid worden.”

Foto: Marieke Leseman/Uitgeverij Palmslag