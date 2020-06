Kinderen zetten zich in voor duurzamere school

GRONINGEN – Energy Challenges zoekt scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in Groningen die de duurzame uitdaging aandurven.

Bewustwordingscampagne Energy Challenges – Slim met energie kijkt terug op een succesvolle campagne 2019/2020. “We hebben dit jaar niet alleen mooie resultaten behaald op de scholen, maar ook bij de leerlingen thuis”, aldus Ingrid Kloosterman. Voor het aankomende schooljaar is de stichting dan ook op zoek naar scholen die de duurzame uitdaging aan durven te gaan.

Energy Challenges

Kloosterman vertelt: “Energy Challenges is een project voor leerlingen van 9 tot 14 jaar in het basis- en voortgezet onderwijs. Doordat de scholieren zelf mogen bepalen hoe ze de campagne vormgeven, worden ze ontzetten enthousiast. Niet alleen op school – maar zeker ook thuis – wordt vervolgens slimmer om gegaan met energie. Als je kijkt naar de scholen, dan levert deze gedragsverandering in de praktijk vaak meer dan 15% energiebesparing op.”

Thuis

De komst van het coronavirus dreigde roet in het eten te gooien. “Normaal vinden alle opdrachten in – en in de omgeving van – de scholen plaats. Nu was dat opeens verboden terrein en kregen de kinderen thuisonderwijs. Voor ons betekende het dat we snel moesten schakelen. We hebben onze materialen gedigitaliseerd en speciale opdrachten voor thuis bedacht. Er is met ontzettend veel enthousiasme gereageerd op onze nieuwsbrieven en YouTube-filmpjes. Niet alleen door de kinderen – die fanatiek aan de slag gingen – maar ook door hun ouders”, legt Kloosterman uit.

Zomerkamp

Enthousiast gaat Kloosterman verder: “Vanuit de ouders hebben we zelfs de vraag gekregen of we in de zomervakantie ook activiteiten aanbieden. Aan dat verzoek geven we gehoor door het organiseren van het Energy Challenges Zomerkamp. Van 20 tot en met 24 juli gaan leeftijdsgenootjes (10-12 jaar) het onvergetelijke, energieke – en bovenal leerzame – avontuur aan. Aanmelden is nog mogelijk.”

Energiescan

Achter de schermen wordt er daarnaast gewerkt aan de opstart van het volgende schooljaar. Voor de campagnes op scholen van start kunnen gaan, wordt er namelijk eerst een energiescan uitgevoerd. Kloosterman legt uit dat deze voldoet aan de eisen vanuit de milieuwet en het activiteitenbesluit. “Daarnaast wordt een energiemonitoringssysteem aangesloten, waarmee zowel directie als de kinderen van dag-tot-dag kunnen zien hoeveel impact alle acties hebben.” Voorgesprekken en energiescan vinden plaats aan het begin van het schooljaar 2020/2021; de scholieren gaan vervolgens na de kerstvakantie aan de slag. Aanmelden kan nu al via energychallenges.nl.

Foto: ExplorerBob/Pixabay