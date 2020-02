Kinderkleding, tas en iPad-hoes van oud vuilnismannenpak

GRONINGEN – Oude vuilnismanpakken van de gemeente Groningen is door Vanhulley omgetoverd tot kinderkleding, tassen en iPad-hoezen.

Het resultaat werd vanochtend gepresenteerd in het stadhuis. Na de aftrap van oprichter Jolijn Creutzberg sprak wethouder Carine Bloemhoff over de combinatie van circulair en sociaal beleid binnen de gemeente. De items werden daarna direct in gebruik genomen door de milieustewards die zich inzetten om bewustwording over afval op scholen te vergroten.

Vanhulley

Vanhulley is een sociale onderneming en tovert afgedragen overhemden om tot boxers. En dat doen ze niet zomaar: de vrouwen die bij Vanhulley werken worden hiermee geholpen bij het vinden van betaald werk. Ze doen werkervaring op, leren Nederlands, samenwerken en krijgen tegelijkertijd een opleiding.

Foto: /Vanhulley