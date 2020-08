Kinderopvang Omy biedt uniek concept: Old Meets Young

Deze nieuwe kinderopvang zit het pand van Woonlandschap de Leyhoeve, een wooncomplex voor 55-plussers. Regelmatig komen kinderen van de opvang en de oudere bewoners bij elkaar om samen liedjes te zingen of boekjes te lezen. De kinderen toveren een lach op het gezicht van de ouderen en de jeugd leert van de oudere generatie. Ook bezoeken de kinderen wel de zorgafdeling om ouderen een blij gevoel te bezorgen.

Kinderopvang Omy is een gezellige, kleinschalige kinderopvang en biedt betrokken opvang in huiselijke sfeer voor maximaal 18 kinderen. Kinderen krijgen genoeg uitdaging en afwisseling binnen een vaste dagindeling. De dag vliegt voor hen voorbij!

Kinderopvang Omy bevindt zich op een unieke locatie, aan de rand van Groningen. Het grenst direct aan een prachtig nieuw aangelegd park in de wijk Helpman. De opvang is goed bereikbaar via de nieuwe verbinding van de Helperzoomtunnel en ligt tegenover het NS Station Europapark.

Er is momenteel geen wachtlijst binnen Kinderopvang Omy en dus is er direct plek voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wees er snel bij, want er zijn nu nog plekken vrij!!

Voor meer informatie kunt u naar de website www.kinderopvangomy.nl of bel naar 0626984073. Kom een keertje langs: de koffie en het speelgoed staan voor jullie klaar.

Foto: Kinderopvang Omy