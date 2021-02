Vliegschool in Eelde hervat activiteiten na 3 maanden

EELDE – Bijna 3 maanden lang was de KLM Flight Academy niet in staat om lesactiviteiten uit te voeren in verband met de coronamaatregelen. Theorielessen konden op afstand doorgang vinden, maar de vlieglessen mochten niet plaatsvinden. Dit heeft geleid tot behoorlijke vertragingen in het vliegtraject.

De komende tijd zal er intensief worden gevlogen om deze achterstand weer in te kunnen lopen. In praktijk betekent dit dat er ook in de avonduren gevlogen zal worden. Nu er een aantal maanden niet is gevlogen vindt de vliegschool het belangrijk om haar omwonenden hierover op voorhand te informeren.

Geluidsoverlast beperken

De vliegschool doet haar uiterste best om de ervaren geluidshinder zo veel als mogelijk te beperken door het vermijden van woonkernen en het spreiden van haar activiteiten door het gehele luchtruim. Enige geluidshinder is echter niet weg te nemen gezien het feit dat het oefenen van starts- en landingen een verplicht onderdeel van de training vormt. De woonkernen van Eelde/Paterswolde, Haren, Donderen, Vries, Yde en Glimmen zullen zoveel als mogelijk worden vermeden maar

KLM Flight Academy kan niet uitsluiten dat geluid daar wel hoorbaar kan zijn.

Inlopen achterstanden

De komende weken zullen in het teken staan van het inlopen van de opgelopen achterstanden. De verwachting is dat de trainingen in de avond zullen blijven, maar de intensiteit zal hiervan afnemen.

