KLM parkeert 12 toestellen op Groningen Airport Eelde

Interim-directeur Groningen Airport Eelde Bart Schmeink: “Dat KLM toestellen parkeert op Groningen Airport Eelde laat zien waarom het denken als een systeem van luchthavens zo belangrijk is. Wij hebben capaciteit en mogelijkheden die andere luchthavens niet hebben. We zijn al jarenlang vast partner van KLM; als uitwijkluchthaven als ze bijvoorbeeld op Schiphol niet kunnen landen. Met het parkeren van de toestellen op Groningen Airport Eelde zijn we ook overloopluchthaven van Amsterdam Airport Schiphol.”