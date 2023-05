Koken met de studenten van Enactus

GRONINGEN – Twee keer per jaar organiseert studentenorganisatie Enactus een impactweek waarin ze elke dag op een interactieve manier impact proberen te maken.

De impactweek is dan ook een uitgelezen kans voor studenten om kennis te maken met Enactus en hun missie om een positieve impact te maken op de samenleving. Het biedt studenten de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op het gebied van duurzaam en sociaal ondernemerschap en om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. “We willen studenten ervan bewust maken dat je op heel veel manieren impact kan maken, klein en groot”, aldus Marie Wessling van het Enactus Groningen bestuur.

Kookworkshop

Het eerste evenement van de impactweek zal een kookworkshop zijn van Petra Rueva, de beste kok van Noord-Nederland in 2022 en huidig chef bij het sterrenrestaurant Noor! De workshop zal gaan over plant-based koken en daarom is het thema dan ook: groente in de spotlight! Bij deze workshop worden de deelnemers op de hoogte gesteld van een aantal lekkere gerechten die je zelf kan maken, zonder vlees! Vlees wordt duurder en is meestal niet de meest duurzame optie en daarom wordt de focus gelegd op de groente. Met ongeveer 30 deelnemers gaat de workshop op maandag 22 mei van start en zal er bij restaurant Bie de Buuf worden gekookt.

Enactus

Enactus is een organisatie die studenten een platform biedt voor duurzaam en sociaal ondernemerschap. De organisatie is aanwezig in 13 Nederlandse studenten steden. Hier in Groningen zijn ze met een groep van ongeveer 40 ondernemende studenten.

Foto: Enactus