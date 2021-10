Komend weekend bussen in plaats van treinen tussen Bedum-Delfzijl en naar Veendam

Zowel in het oosten van de provincie als bij Bedum wordt er gewerkt aan het spoor. Bij Bedum is ProRail bezig met een heel interessante klus.

Nieuwe onderdoorgang Bedum Aan de oostkant van Bedum wordt een nieuwe weg aangelegd. Deze weg loopt onder de spoorlijn Groningen- Delfzijl. Dit weekend wordt het nieuwe spoordek (het grootste van de provincie Groningen) op zijn plek over de nieuwe onderdoorgang geschoven. Daarom kunnen treinen niet rijden en rijden er bussen van en naar Delfzijl. Lees meer over dit project op de website van ProRail. Hier kan je ook via een webcam meekijken met de werkzaamheden in Bedum.

Werkzaamheden traject Groningen-Veendam/Weener ProRail is aan het werk bij het station Sappemeer Oost. Dit station is niet meer in gebruik, maar wordt nu ontmanteld. Vanaf volgende week wordt het verharde parkeerterrein verwijderd en nieuwe beplanting aangebracht. Ook wordt er op verschillende plekken bij het spoor gewerkt in Zuidbroek, onder andere aan kabels en leidingen.

Geldig vervoerbewijs Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig, zoals bijvoorbeeld een ov-chipkaart. Inchecken in de bussen is niet mogelijk. In- en uitchecken kan op het treinstation.