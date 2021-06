Komend weekend meerdere afsluitingen op en rond zuidelijke ringweg

18-21 juni: verbindingsweg Ring West-A7 Van vrijdagavond 18 juni 22.00 uur tot maandagochtend 21 juni 06.00 uur is de verbindingsweg van de westelijke ringweg (N370) naar de A7 afgesloten voor verkeer richting Drachten. Het verkeer heeft drie mogelijke omleidingsroutes. De eerste optie is een rondje om Groningen, via de noordelijke, oostelijke en zuidelijke ringweg. Optie twee is via de Peizerweg en Hoogkerk. De derde optie leidt het verkeer om via het Julianaplein, de A28 en de af- en oprit 39 Groningen-Zuid. Vervolgens rijdt het verkeer terug naar het Julianaplein en dan naar de A7 richting Drachten. Bekijk de afsluiting en omleidingsroutes op de Slimme Kaart.

18-21 juni: zuidelijke ringweg Europaweg-Kieler Bocht Combinatie Herepoort werkt in dit weekend ook aan de sloop van het oude viaduct en de bouw van het nieuwe viaduct over de Europaweg. Van vrijdagavond 18 juni 22.00 uur tot maandagochtend 21 juni 06.00 uur is daarom de zuidelijke ringweg afgesloten voor verkeer richting Hoogezand tussen de afrit 38 naar de Europaweg en de oprit 38 bij de Kieler Bocht. Het verkeer wordt omgeleid via de Europaweg en knooppunt Westerbroek. Bekijk de afsluiting en omleidingsroute op de Slimme Kaart.

18-21 juni: zuidelijke ringweg Euvelgunne-Europaweg In de avonden en nachten is het ook nodig de zuidelijke ringweg tussen knooppunt Euvelgunne en de Europaweg af te sluiten voor verkeer richting Drachten/Assen. Het verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijk en westelijke ringweg. Vrijdag 18 juni 20.00 uur – zaterdag 19 juni 08.00 uur

Zaterdag 19 juni 18.30 uur – zondag 20 juni 09.30 uur

Zondag 20 juni 18.30 uur – maandag 21 juni 06.00 uur

19 juni: afrit 37 Groningen-Helpman Op zaterdag 19 juni van 07.00 uur tot 23.00 uur is de afrit 37 Groningen-Helpman (Hereweg) afgesloten voor alle verkeer. Verkeer vanaf het Julianaplein richting het centrum van Groningen wordt omgeleid via afrit 38 Groningen-Zuidoost (Europaweg). Bekijk de afsluiting en omleidingsroute op de Slimme Kaart.