Koorleden gezocht!

Inwoners van Foxhol opgelet: voor de komende editie van De Wijk De Wereld (24 t/m 26 september in Kielzog) zijn we op zoek naar koorleden! Zoals jullie wellicht hebben meegekregen wordt er woensdag 1 september een videoclip opgenomen met Pe & Rinus die het lied ‘Foxhol Foxhol’ gaan zingen. We willen graag dat dit lied ook onderdeel wordt van de voorstelling en daarom zoeken we enthousiaste mensen die dit willen instuderen en ten gehore willen brengen in Kielzog van 24 t/m 26 september!

Belangrijk te weten:

– de repetities zijn op woensdagavond 8, 15 en 22 september in Foxhol, de uitvoeringen zijn op vr 24 september (aanvang 20:15 uur), za 25 september (14:30 & 20:15 uur) en zo 26 september (20:15 uur) > het is belangrijk dat je bij alle voorstellingen aanwezig kunt zijn.

– Ervaring met zingen in een koor is niet nodig!

Wil je meedoen? Geef je dan snel op via iris@dewijkdewereld.nl.

