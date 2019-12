Krakers bezetten pand aan Emdenweg in Groningen

GRONINGEN – Krakers hebben donderdagmiddag een pand aan de Emdenweg in Groningen gekraakt. De politie laat ze voorlopig zitten.

De eigenaar van het pand deed vanmiddag aangifte, waarna de politie met schilden en wapenstokken ter plaatse kwam om het pand te ontruimen. Echter zag zij daar vanwege juridische redenen toch van af. De krakers zeggen namelijk al langer dan 24 uur in het pand te zitten waardoor ze voorlopig mogen blijven.

In september van dit jaar werd het pand van Drukkerij Heykens aan de Akerkstraat gekraakt. Ook toen greep de politie niet direct in. Het is nog onduidelijk wat de krakers van plan zijn met pand aan de Emdenweg. Volgens een politiewoordvoerder mogen ze niet in het pand blijven omdat deze geen woonfunctie heeft.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws