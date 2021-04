Kringloopwinkel Red een Kind opent in Groningen

GRONINGEN – Groningen is een kringloopwinkel rijker! Je vindt de nieuwe en zeer ruim opgezette kringloopwinkel van Red een Kind aan de Energieweg 7.

Stichting Red een Kind heeft in diverse plekken in Nederland kringloopwinkels geopend. Groningen is daar onderdeel van. Vorig jaar al werd het pand aan het Hoendiep in gebruik genomen en is er door vele vrijwilligers hard gewerkt om er iets moois van te maken. Helaas ging door Corona de opening niet helemaal zoals gepland. Inmiddels mag er gelukkig alweer een aantal weken gezellig gewinkeld worden.

Stichting Red een Kind

De opbrengst van alle verkochte artikelen gaat naar stichting Red een Kind. Deze stichting geeft toekomst aan kinderen in armoede door hen te helpen op de plek waar ze wonen. Het kind staat centraal in deze aanpak, maar de familie en de hele omgeving van de kinderen krijgen ook de kans om uit de armoede te groeien. Op dit moment strijdt Red een Kind tegen armoede in o.a. Malawi, Ethiopië en India.

De winkel is geopend van donderdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Ook voor de inbreng van spullen ben je er zeer welkom, tot 16.30 uur. Een shopafspraak van 40 minuten maak je via de website of door te bellen naar (050) 880 462.

Foto: Kringloopwinkel Red een Kind