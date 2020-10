Kritisch geluid uit Groningen in terrorismerapport NCTV

GRONINGEN – Uitgeverij De Blauwe Tijger uit Groningen wordt genoemd in een terreurrapport van De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Terreurbestrijder Pieter-Jaap Aalbersberg noemt de Groningse uitgeverij ‘ultraconservatief’ en bestempeld deze als “doorgeefluik vormt van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën”. Tom Zwitser, drijvende kracht achter de uitgeverij en Blue Tiger Studio, noemt de vermelding ‘heel intimiderend‘. “Veel hoofdstukken in dat rapport gaan over IS, over jihadisten, over zelfmoordterroristen. En daar staat De Blauwe Tijger dan ook tussen.”

Aanval op ‘andersdenkenden’

Zwitser spreekt van een aanval op de persvrijheid en wil met de NCTV om tafel. De actie van de NCTV lijkt bovendien in lijn met de aanval op ‘andersdenkenden’ die op dit moment overal ter wereld lijkt te zijn geopend. Wie niet denkt conform wat hij of zij via de mainstream media krijgt voorgeschoteld, wordt al gauw uit gemaakt voor complotdenker, geblokkeerd, gecensureerd of zelfs verwijderd.

Internetgiganten als Google, Facebook, YouTube en Twitter hebben al aangegeven om complottheorieën, zoals QAnon, van hun platforms te verwijderen. En ook bij andere controversiële onderwerpen, zoals het coronabeleid, klimaatverandering en Black Lives Matters, wordt censuur toegepast. Dat gebeurt onder andere op Nu.nl, waar reacties worden verwijderd als iemand klimaatverandering ontkent of ‘misleidende’ informatie plaatst over bijvoorbeeld Black Lives Matters.

Een recent voorbeeld van censuur is de verwijdering van het Twitter en Instagram-account van de Nederlandse rapper Lange Frans. De rapper is uitgesproken kritisch op het coronabeleid en heeft sinds kort een podcast waarin hij onder andere over QAnon sprak.

Blue Tiger Studio

Foto: Blue Tiger Studio/YouTube