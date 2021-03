Kruising Gedempte Kattendiep-Schuitendiep tot juli afgesloten

Het gemotoriseerde verkeer afkomstig vanaf Turfsingel, Sint Jansstraat (bezoekers provinciehuis, Forum) moeten omrijden via de buitenzijde Schuitendiep (Turfsingel), richting de Korreweg – J.C. Kapteynlaan en via de Petrus Campersingel terug richting het Damsterdiep.

Fietsers vanaf Schuitendiep in de richting van het Damsterdiep worden omgeleid via de Poelebrug. Fietsers vanaf het Gedempte Kattendiep kunnen richting het Damsterdiep via de Steentilstraat.

Bussen over Oost

De nieuwe Kattenbrug is onderdeel van het plan 'Bussen over Oost'. De bussen zullen aan het eind van het jaar niet meer via de Grote Markt rijden, maar via de Diepenring. Wil je meer lezen over dit project? Kijk dan op de website Ruimte voor jou van de gemeente Groningen.