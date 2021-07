Kruising Sontweg, Griffeweg en Europaweg deel dit weekend dicht

Verkeer wordt omgeleid via het Damsterdiep en de Bornholmstraat of via de zuidelijke ringweg. Verkeer naar de Ikea of de andere winkels rondom het Sontplein, kunnen het beste via de oostelijke ringweg (N46), afrit 1 Meerstad nemen en dan via de Sint Petersburgweg en de Sontbrug naar de Ikea rijden. Verkeer naar het UMCG wordt geadviseerd om op de oostelijke ringweg afrit 2 Delfzijl (Centrum, Oosterhoogebrug) te nemen en dan via de Rijksweg en het Damsterdiep te rijden.