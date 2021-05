De KultuurCentrale is een ontmoetingsplek voor ruim tweehonderdduizend Groningers die in hun vrije tijd kunst en cultuur (mogelijk) maken. Presenteer je vereniging, organisatie, band of je eigen werk op de KultuurCentrale. Maak contact met andere makers en vind de match die past bij jouw interesse, vraag of aanbod.

Met het aanmaken van een profiel maak jij jezelf of band zichtbaar. Kom in contact met andere creatievelingen uit Groningen en ontvang cultureel nieuws op basis van jouw interesses. In de KultuurCentrale ontmoeten makers andere makers, vinden koren nieuwe leden en de toneelvereniging legt contact met een lang gezochte nieuwe regisseur.

Sluit je ook aan bij de grootste culturele community van Groningen.

Presenteer jezelf en wordt vindbaar

Deel jouw vraag of aanbod

Ontvang nieuws op basis van jouw interesses

Bekijk de profielen en projecten waar jij aan mee kunt doen

Vind nieuwe opdrachten en klanten

Heb jij nog een profiel op POPgroningen Backstage? Zet ‘m dan nu snel over naar de KultuurCentrale!

Het bericht KultuurCentrale, het online platform voor héél Groningen verscheen eerst op POPgroningen.

Foto: POPgroningen