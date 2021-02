KultuurLoket zoekt projectleiders, productieleiders en pr-medewerkers

Projectleiders, productieleiders én pr-medewerkers opgelet!

Het culturele veld is hier en daar alweer druk bezig met het voorbereiden van mooie projecten. Dat betekent dat project- en productieleiders én pr-medewerkers weer flink aan de bak mogen.

Ben jij in een van deze – of misschien wel in beide – werkvelden actief en kijk je uit naar nieuwe opdrachten? KultuurLoket neemt graag jouw gegevens op in hun relatiebestand, zodat zij jou kunnen koppelen aan plannenmakers en organisatoren die op zoek zijn naar jouw deskundigheid.

Mail je gegevens naar hallo@kultuurloket.nl en wie weet werk je straks mee aan toffe nieuwe projecten!

Foto: POPgroningen