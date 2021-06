Ben of ken jij iemand tussen de 13 en de 19 jaar die creatief bezig is binnen een (of meerdere) van de volgende disciplines?

DANS | DJ | EXPO | FILM | MUZIEK | TAAL | THEATER

Geef je dan gauw op voor Kunstbende Groningen via www.kunstbende.nl!

Op zondag 11 juli is de Groningse voorronde van Kunstbende in Bij Vrijdag in de stad. Groningse jongeren uit de hele provincie strijden dan binnen hun eigen categorie voor de felbegeerde Kunstbende award, toffe prijzen en natuurlijk een plekje voor de finale van Kunstbende op het Young Creators Festival in Amsterdam in oktober van dit jaar.

Kunstbende

Kunstbende is een netwerkorganisatie die jong, creatief talent ontdekt, ontwikkelt en exposeert. De kern van de organisatie is een landelijke talentenwedstrijd voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Winnaars van Kunstbende worden begeleid om hun talent verder te ontwikkelen en kunnen hun vaardigheden tonen op een groot podium. Van Mysteryland tot Zwarte Cross en van het Stedelijk Museum in Amsterdam tot aan Oerol.

Foto: Kunstbende op Lowlands

Het bericht Kunstbende Groningen zoekt creatieve jongeren verscheen eerst op POPgroningen.

Foto: POPgroningen