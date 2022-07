Kunstenaar Annuska ‘t Hart uit Groningen in tv-programma RTL4

GRONINGEN – Hoe leuk is het dat je gebeld wordt door RTL4 en wordt gevraagd om een bijdrage te leveren aan het tv-programma Plezier & passie? Het overkwam de Groningse beeldend kunstenaar Annuska ‘t Hart met haar Kunstatelier Noes aan de Pottebakkersrijge 13 in Stad.

Op basis van haar werk op gerenommeerde beurzen in het land en haar informatie op haar website werd ‘t Hart voor dit programma uitgenodigd. Een unieke kans om haar podium uit te breiden naar landelijke televisie. De opname heeft vrijdag 1 juli plaats gevonden in het kunstatelier van de kunstenares. Annuska maakt schilderijen en bronzen beelden en vertelt met veel passie over haar werkwijze en inspiratie terwijl zij aan een pastelschilderij werkt. De eerste uitzending is op zaterdag 23 juli om 17.00 uur op RTL4. Herhalingen worden uitgezonden op zondag 24 juli om 15.00 uur en op zaterdag 27 augustus om 15.30 uur bij RTL4.

Foto: Annuska ‘t Hart