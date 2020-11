Laat Groningen niet achter! Kom met een echt akkoord!

Tienduizenden Groningers wachten al jaren in een kapot en onveilig huis. Keer op keer beloven bestuurders plechtig dat op te lossen, keer op keer komt daar niets van terecht. Opnieuw werd vandaag door Rijk, provincie en regio een akkoord gepresenteerd voor Groningen. Met een nieuwe serie categorieën en batches wordt het bureaucratische moeras verder uitgebreid. De bestuurders vieren het als grote stap.

Maar opnieuw is volstrekt onduidelijk of en hoe ze de puinhoop die de staat met de NAM in Groningen heeft veroorzaakt op gaan lossen. Opnieuw is volstrekt onduidelijk of en wanneer het beloofde geld bij gedupeerden terecht gaat komen.

SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman:

“Het gesloten akkoord blijkt vooral een akkoord voor bestuurders, niet van -laat staan voor- Groningers.” “Het gesloten akkoord blijkt vooral een akkoord voor bestuurders, niet van -laat staan voor- Groningers.”

De maatschappelijke organisaties steunen het akkoord niet en spreken van ‘volstrekte willekeur’, ‘een geweldige bezuiniging’ en concluderen dat er niet of nauwelijks naar hen en de gedupeerden is geluisterd.

Beckerman: “Duizenden inwoners die jarenlang in onzekerheid en onveiligheid zitten, krijgen alsnog geen versterkt huis, maar een “tegemoetkoming”. De ambitie om Groningen volledig te herstellen ontbreekt volledig.”

SP Fractievoorzitter in Provinciale Staten Jan-Hein Mastenbroek: “Al jarenlang verloopt het versterken van onveilige woningen dramatisch. Vorige maand werden er 5 versterkte gebouwen opgeleverd, de maand ervoor 9. De toezichthouder (SODM) pleit daarom al jaren voor een crisisaanpak. Die komt er ook met het vandaag gesloten akkoord niet.”

Jimmy Dijk, Fractievoorzitter in de gemeenteraad van Groningen: “Er is geen plan om de versterking echt te versnellen. In plaats daarvan krijgt een deel van de bewoners helemaal geen versterking meer. Ook komt er geen oplossing voor het herstellen van de vele kapotte funderingen.”

Beckerman: “De ministers, gedeputeerden en wethouders stellen in dit akkoord Groningen beter ‘achter te willen laten’. Groningen wordt al jaren achtergesteld, wij moeten nu niet worden achtergelaten. Er moet een akkoord komen waarmee de ramp die is aangericht echt wordt opgelost.”

Foto: SP Groningen