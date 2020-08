Laatste nieuws rondom maatregelen RIVM

Anders dan anders

Kielzog is dit seizoen gewoon open. Dat betekent dat je muziekles kunt volgen of mee kunt doen met een beeldend- , theater-, en danscursus. Ook ons theater en ons Grand Café is geopend.

Vanzelfsprekend zijn er aanpassingen gedaan, zodat er genoeg ruimte is voor elke bezoeker, cursist en leerling. Wij zorgen ervoor dat wij de richtlijnen goed kennen en jou daarin begeleiden zonder dat je dat merkt. Eigenlijk hetzelfde als met de brandweervoorschriften, die nemen we uiterst serieus zonder dat je daar iets van merkt. Wij wensen je daarom als vanouds een gezellige theater-avond in een kleinschalige setting.



Geen les of theatervoorstelling? Geld terug

Het consumentenrecht is bepalend voor het restitutiebeleid van Kielzog. Concreet betekent dat dat wij bij annulering van voorstellingen of lessen het geld aan je retourneren. Wij wachten bij annuleringen niet af, maar bericht je zo snel mogelijk per mail over de restituties. Hierdoor vormt Covid-19 geen belemmering voor jou om kaartjes te kopen of lessen te volgen.

Meer informatie over onze algemene voorwaarden

Wat kan je zelf doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die jij én wij kunnen nemen om verspreiding te voorkomen zijn heel simpel:

• Was je handen regelmatig

• Houd afstand

• Volg de pijlen

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

• Gebruik papieren zakdoekjes

Op de website van het RIVM lees je hier meer over.

THEATER

Bestellen

De tijdelijke opstelling in de zaal biedt ruimte aan max 100 personen die allen een goed zich hebben op het podium. Je kunt voor de voorstellingen ongeplaceerde kaarten bestellen. We gaan er vanuit dat je voor één huishouden bestelt. Als je meerdere kaarten bestelt, dan gaan wij er dus vanuit dat jullie naast elkaar kunnen zitten. Bestel je voor anderen maar wil je wel op 1,5 meter afstand van diegenen zitten, plaats dan twee bestellingen.

De avond

Je wordt in de foyer ontvangen door één van onze medewerkers die je plaats in de zaal vertelt. Neem een drankje naar keuze en je jas mee naar de zaal. Alle plaatsen hebben een tafeltje ter beschikking. Maak je niet druk over onze protocollen en richtlijnen. Onze medewerkers kennen de richtlijnen en zorgen voor een onbezorgd avondje uit. Eenmaal plaatsgenomen krijg je van ons een kop koffie of thee.

Tot slot

Kielzog wil dat jouw avondje uit, ook voelt als een avondje uit.



UPDATE: 18 augustus 2020

Foto: Kielzog