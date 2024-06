LABnul50 maakt doorstart na eerder faillissement

GRONINGEN – Ondernemer Tom Vuyk maakt zelf een doorstart met zijn hotel, vergadercomplex en brasserie aan het Boterdiep in Groningen, na het in april uitgesproken faillissement. De onderneming bevindt zich in het gebouw dat bekend is als Het Paleis.

Vuyk had eerder toestemming gekregen om het bedrijf 5 weken open te houden. Samen met het team van het bedrijf is in die periode hard gewerkt om al gedane boekingen naar tevredenheid van klanten uit te voeren. Tegelijkertijd is er een nieuw businessplan opgesteld en gezocht naar financiering. Al het harde werk heeft nu geresulteerd in een doorstart. Het bedrijf gaat door met dezelfde handelsnaam: LABnul50.

Tom Vuyk: “Net zoals veel andere horeca-ondernemingen hebben wij na corona geworsteld met belastingschulden, terugbetaling NOW en hogere vaste lasten. Uiteindelijk bleek dat gevecht, ondanks een sterk stijgende omzet, niet te winnen. De afgelopen periode is zwaar geweest, niet alleen voor mij maar zeker ook voor het personeel. Wat ons echt gesteund heeft is het enorm aantal fijne reacties, zowel van veel van onze vaste klanten als van onze zakelijke relaties, waaronder de verhuurder.”

Labnul50 gaat door met een iets kleiner team van vaste medewerkers. Tom: “We moesten vanzelfsprekend een slag maken in onze kosten. Helaas hebben we daarom van enkele medewerkers afscheid moeten nemen. En niet al onze medewerkers konden zo lang in onzekerheid leven, waarvoor overigens alle begrip. We zijn dan ook nog op zoek naar 1 of 2 ervaren horecamedewerkers.”

In essentie verandert Labnul50 niet: het bedrijf bevat ook na de doorstart 10 unieke door Groninger vormgevers ingerichte hotelkamers, 5 vergader- en evenementenzalen (voor 4 tot 150 mensen) en een brasserie plus binnentuin. De focus in de dienstverlening blijft gericht op professionaliteit, kwaliteit en de flexibiliteit en persoonlijke touch die alleen een klein bedrijf als de onze kan bieden.

Tom: “Wel willen we de fantastische ruimtes die we hebben nog beter benutten. We gaan bijvoorbeeld op zoek naar vaste huurders voor onze grotere zalen in de avonduren en naar concepten waarmee we de geluidsdichte brasserie vaker kunnen benutten. Daarom willen we bijvoorbeeld ook de samenwerking gaan zoeken met evenementenbureaus in Groningen. We willen nu zo snel mogelijk deze moeilijke periode achter ons laten. We zijn opgelucht en vol enthousiasme om bestaande en nieuwe klanten weer te ontvangen en hen een prachtige ervaring te bieden!”

Foto: LABnul50/Het Paleis